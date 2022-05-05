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Запорожье вводит комендантский час с 8 по 10 мая

Фото: Запорожье вводит комендантский час с 8 по 10 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Запорожье введут долгий комендантский час. Он начнет действовать с 19:00 8 мая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

"Соблюдение комендантского часа будут контролировать правоохранители, военнослужащие и бойцы подразделений территориальной обороны", - пишет Куртев.

Комендантский час начнется с 19:00 8 мая и будет действовать до 05:00 10 мая.

Во время действия ограничений разрешено выходить из дома только в хранилища в случае объявления тревоги.

"В случае необходимости выгула домашних животных делайте это рядом с собственным домом и имея при себе документы. Время прогулки нужно максимально сократить", - заметил Куртев.

Одновременно через комендантский час 9 мая, пункты выдачи гуманитарной помощи - не будут работать.

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