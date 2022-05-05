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Запоріжжя вводить комендантську годину з 8 по 10 травня

Фото: Запоріжжя вводить комендантську годину з 8 по 10 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Запоріжжі введуть довгу комендантську годину. Вона почне діяти з 19:00 8 травня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

"Дотримання комендантської години контролюватимуть правоохоронці, військовослужбовці та бійці підрозділів територіальної оборони", - пише Куртєв.

Комендантська година розпочнеться з 19:00 8 травня й діятиме до 05:00 10 травня.

Під час дії обмежень дозволено виходити з дому лише до сховищ у випадку оголошення тривоги.

"У разі необхідності вигулу домашніх тварин робіть це поряд з власним будинком та маючи при собі документи. Час прогулянки потрібно максимально скоротити", - зауважив Куртєв.

Водночас через комендантську годину 9 травня, пункти видачі гуманітарної допомоги - не працюватимуть.

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