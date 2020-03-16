Запорожье и Ужгород усилили карантин: закрывают общепиты

В Запорожье и Ужгороде приостановлена работа объектов общего пользования
Запорожский и Ужгородский городские советы приняли решение об усилении карантина в городе из-за коронавируса. Об это сообщает РБК-Украина.
Сообщается, что в связи с усилением мер безопасности будут закрыты все заведения общественного питания.
Как сообщил глава Запорожского городского совета Владимир Буряк в Facebook, в городе временно останавливают работу все объекты общего пользования с присутствием более 10 человек:
Общественный транспорт в Запорожье будет работать в штатном режиме.
"В бюджете города дополнительно предусмотрено 100 млн грн на борьбу с распространением коронавируса и оказания медицинской помощи больным", - написал Буряк.
По информации местных СМИ, Ужгородский горсовет также принял решение об усилении карантина из-за коронависа. В частности, с 17 марта будут закрыты все заведения общественного питания, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Киеве усилили карантин из-за коронавируса. В частности, будут закрыты заведения торговли, работать будут только продуктовые магазины и аптеки.