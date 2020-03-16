Запоріжжя та Ужгород посилили карантин: закривають громадське харчування

Запорізький і Ужгородський міські ради ухвалили рішення про посилення карантину в місті через коронавирус. Про це повідомляє РБК-Україна.

Повідомляється, що у зв'язку з посиленням заходів безпеки будуть закриті всі заклади громадського харчування.

Запоріжжя

Як повідомив голова Запорізької міської ради Володимир Буряк Facebook, у місті тимчасово зупиняють роботу всі об'єкти загального користування з присутністю більше 10 осіб:

всіх магазинів, крім продуктових і аптек;

кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;

кафе, ресторанів, підприємств громадського харчування;

дитячих розважальних центрів і клубів, майданчиків, у тому числі спортивних;

фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків та стадіонів;

торгово-розважальних центрів;

всіх ринків

Громадський транспорт у Запоріжжі буде працювати в штатному режимі.

"В бюджеті додатково передбачено 100 млн грн на боротьбу з поширенням коронавіруса та надання медичної допомоги хворим", - написав Буряк.

Ужгород

За інформацією місцевих ЗМІ, Ужгородська міськрада також ухвалила рішення про посилення карантину через коронависа. Зокрема, з 17 березня будуть закриті всі заклади громадського харчування, крім продуктових магазинів, аптек і заправок.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Києві посилили карантин через коронавіруса. Зокрема, будуть закриті заклади торгівлі, працювати будуть тільки продуктові магазини та аптеки.