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Запоріжжя та Ужгород посилили карантин: закривають громадське харчування

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 12:02
Запоріжжя та Ужгород посилили карантин: закривають громадське харчування
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Запоріжжі та Ужгороді припинена робота об'єктів спільного користування

Запорізький і Ужгородський міські ради ухвалили рішення про посилення карантину в місті через коронавирус. Про це повідомляє РБК-Україна.

Повідомляється, що у зв'язку з посиленням заходів безпеки будуть закриті всі заклади громадського харчування.

Запоріжжя

Як повідомив голова Запорізької міської ради Володимир Буряк Facebook, у місті тимчасово зупиняють роботу всі об'єкти загального користування з присутністю більше 10 осіб:

  • всіх магазинів, крім продуктових і аптек;
  • кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;
  • кафе, ресторанів, підприємств громадського харчування;
  • дитячих розважальних центрів і клубів, майданчиків, у тому числі спортивних;
  • фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків та стадіонів;
  • торгово-розважальних центрів;
  • всіх ринків

Громадський транспорт у Запоріжжі буде працювати в штатному режимі.

"В бюджеті додатково передбачено 100 млн грн на боротьбу з поширенням коронавіруса та надання медичної допомоги хворим", - написав Буряк.

Ужгород

За інформацією місцевих ЗМІ, Ужгородська міськрада також ухвалила рішення про посилення карантину через коронависа. Зокрема, з 17 березня будуть закриті всі заклади громадського харчування, крім продуктових магазинів, аптек і заправок.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Києві посилили карантин через коронавіруса. Зокрема, будуть закриті заклади торгівлі, працювати будуть тільки продуктові магазини та аптеки.

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