У Запоріжжі знову зросла кількість загиблих через удар РФ

Обстріл Запоріжжя

10 грудня російські війська завдали ракетного удару по центру Запоріжжя. Під час обстрілу окупанти влучили в приміщення приватної лікарні в Запоріжжі.

Спочатку повідомлялося про трьох загиблих, 20 осіб було поранено. Ще одну людину медикам вдалося реанімувати. Тоді рятувальники припускали, що ще щонайменше 6 людей перебувають під завалами.

Зокрема, 10 грудня повідомлялося, що в Запоріжжі після удару РФ з-під завалів врятували двох жінок. За останніми даними, станом на 10 грудня, було відомо про 10 загиблих, ще 22 людини були поранені.

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