В Запорожье снова возросло число погибших из-за удара РФ

Обстрел Запорожья

10 декабря российские войска нанесли ракетный удар по центру Запорожья. Во время обстрела оккупанты попали в помещение частной больницы в Запорожье.

Первоначально сообщалось о трех погибших, 20 человек были ранены. Еще одного человека медикам удалось реанимировать. Тогда спасатели предполагали, что еще минимум 6 людей находятся под завалами.

В частности, 10 декабря сообщалось, что в Запорожье после удара РФ из-под завалов спасли двух женщин. По последним данным, на 10 декабря, быыло известно о 10 погибших, еще 22 человека были ранены.

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