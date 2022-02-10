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В Запорожье водитель на переходе сбил двух школьниц. В его крови обнаружены наркотики

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Запорожье, Четверг 10 февраля 2022 00:18
В Запорожье водитель на переходе сбил двух школьниц. В его крови обнаружены наркотики Фото: в Запорожье водитель на переходе сбил двух школьниц (zp.npu.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

В Запорожье 29-летний водитель ИЖ 2717-90 на пешеходном переходе сбил двух несовершеннолетних девочек. С тяжелыми травмами их госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел вечером 9 февраля на участке проезжей дороги острова Хортица. Установлено, что школьницы переходили дорогу на нерегулируемом, но обозначенном разметкой и дорожными знаками переходе.

В это время по обе стороны двигались автомобили ИЖ 2717-90 и ВАЗ 2101.

Подростки начали переходить дорогу от остановки общественного транспорта "Цимеж": водитель ВАЗа успел затормозить, а вот водитель ИЖ 2717-90 совершил наезд на детей.

В результате две девушки 2006 года рождения получили тяжелые политравмы и были госпитализированы в больницу.

Сотрудники полиции доставили водителя автомобилю ИЖ 2717-90 на обследование в Запорожский областной наркологический диспансер. По выводам медицинских работников признаков опьянения не обнаружено. Однако установлен факт употребления марихуаны.

В настоящее время водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По факту ДТП следователями полиции начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали, что в Харькове маршрутка насмерть сбила женщину на переходе.

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