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У Запоріжжі водій на переході збив двох школярок. У його крові виявлені наркотики

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Запоріжжя, Четвер 10 лютого 2022 00:18
У Запоріжжі водій на переході збив двох школярок. У його крові виявлені наркотики Фото: у Запоріжжі водій на переході збив двох школярок (zp.npu.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

У Запоріжжі 29-річний водій ІЖ 2717-90 на пішохідному переході збив двох неповнолітніх дівчаток. З важкими травмами їх госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Інцидент стався ввечері 9 лютого на ділянці проїжджої дороги острова Хортиця. Встановлено, що школярки переходили дорогу на нерегульованому, але позначеному розміткою та дорожніми знаками переході.

В цей час по обидва боки рухалися автомобілі ІЖ 2717-90 і ВАЗ 2101.

Підлітки почали переходити дорогу від зупинки громадського транспорту "Цімеж": водій ВАЗа встиг загальмувати, а ось водій ІЖ 2717-90 скоїв наїзд на дітей.

В результаті дві дівчини 2006 року народження отримали важкі політравми і були госпіталізовані в лікарню.

Співробітники поліції доставили водія автомобілю ІЖ 2717-90 на обстеження в Запорізький обласний наркологічний диспансер. За висновками медичних працівників ознак сп'яніння не виявлено. Однак встановлено факт вживання марихуани.

На даний час водія затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом ДТП слідчими поліції розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України.

Раніше ми писали, що у Харкові маршрутка на смерть збила жінку на переході.

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