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В Запорожье на территории университета произошел взрыв: в полиции рассказали подробности

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Запорожье, Среда 22 сентября 2021 15:47
В Запорожье на территории университета произошел взрыв: в полиции рассказали подробности Фото: в Запорожье произошел взрыв на территории медуниверситета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Запорожье сегодня, 22 сентября, прогремел взрыв на территории Запорожского государственного медицинского университета. По данным полиции, инцидент произошел во время очистки канализации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Первый Запорожский".

Как рассказали правоохранители, во время работ по очистке канализации произошел взрыв баллона с кислородом. В результате взрыва никто не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Они проводят осмотр спецтранспорта и самого места взрыва, опрашивают свидетелей и изымают записи с камер видеонаблюдения.

В Запорожье на территории университета произошел взрыв: в полиции рассказали подробности

Фото: место взрыва в Запорожье

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Взрыв Запорожье
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