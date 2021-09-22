У Запоріжжі на території університету стався вибух: у поліції розповіли подробиці
Фото: у Запоріжжі стався вибух на території медуніверситету (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Запоріжжі сьогодні, 22 вересня, пролунав вибух на території Запорізького державного медичного університету. За даними поліції, інцидент стався під час очищення каналізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Перший Запорізький".
Як розповіли правоохоронці, під час робіт з очищення каналізації стався вибух балона з киснем. В результаті вибуху ніхто не постраждав.
Наразі на місці події працюють правоохоронці. Вони проводять огляд спецтранспорту та самого місця вибуху, опитують свідків та вилучають записи з камер відеоспостереження.
Фото: місце вибуху в Запоріжжі