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В Запорожье столкнулись три автомобиля, есть погибшие и пострадавшие

НовостиПроисшествия    09.06.2018 - 13:54
Фото: ДТП в Запорожье (zp.dsns.gov.ua)
Фото: ДТП в Запорожье (zp.dsns.gov.ua)

В результате ДТП двое человек погибли и еще четверо пострадали

В Запорожье 9 июня столкнулись три автомобиля, в результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли, еще четыре пострадали, из них трое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в области.

"9 июня в 10:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на Набережной магистрали г. Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествие. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что во время движения столкнулись три автомобиля: ВАЗ 2110, Renault и ВАЗ 2108", - говорится в сообщении.

Так, в результате ДТП погибли мужчина и женщина, которые находились в автомобиле ВАЗ 2108. Кроме того, травмировались еще четыре человека. Троих детей (2005, 2006 и 2007 года рождения) с автомобиля ВАЗ 2108 и водитель легкового автомобиля Renault. Пострадавших доставили в больницу.

По факту происшествия сотрудники Главного управления Национальной полиции в Запорожской области ведут следствие.

 

Фото: ДТП в Запорожье (zp.dsns.gov.ua)

Напомним, сегодня под Киевом на Гостомельском шоссе грузовик столкнулся с пассажирским автобусом.

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Теги публикации: Запорожье  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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