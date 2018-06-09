Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Запоріжжі зіткнулися три автомобілі, є загиблі і постраждалі

НовиниНадзвичайні події    09.06.2018 - 13:54
Фото: ДТП в Запоріжжі (zp.dsns.gov.ua)
Фото: ДТП в Запоріжжі (zp.dsns.gov.ua)

В результаті ДТП двоє людей загинули і ще четверо постраждали

У Запоріжжі 9 червня зіткнулися три автомобілі, внаслідок дорожньо-транспортної події дві людини загинули, ще четверо постраждали, з них троє дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в області.

"9 червня в 10:30 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на Набережній магістралі м. Запоріжжя сталася дорожньо-транспортна пригода. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що під час руху зіткнулися три автомобілі: ВАЗ 2110, Renault і ВАЗ 2108", - йдеться в повідомленні.

Так, в результаті ДТП загинули чоловік і жінка, які перебували в автомобілі ВАЗ 2108. Крім того, травмувалися ще чотири людини. Трьох дітей (2005, 2006 і 2007 року народження) з автомобіля ВАЗ 2108 і водій легкового автомобіля Renault. Постраждалих доставили в лікарню.

За фактом події співробітники Головного управління Національної поліції у Запорізькій області ведуть слідство.

 

Фото: ДТП в Запоріжжі (zp.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні під Києвом на Гостомельському шосе вантажівка зіткнулася з пасажирським автобусом.

У Запоріжжі затримали 8 осіб, які незаконно вирубували дерева У Запоріжжі на тролейбус з пасажирами впало дерево, є постраждалі
Теги публікації: Запоріжжя  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
У мережі з'явилося відео затримання догхантера Святогора
У мережі показали переповнені пляжі в Одесі (відео)
Королева Єлизавета ІІ перенесла серйозну операцію
"Неможливо більше приховувати!": у мережі висміяли український телеканал за абсурдний сюжет (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся