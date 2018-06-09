У Запоріжжі зіткнулися три автомобілі, є загиблі і постраждалі

В результаті ДТП двоє людей загинули і ще четверо постраждали

У Запоріжжі 9 червня зіткнулися три автомобілі, внаслідок дорожньо-транспортної події дві людини загинули, ще четверо постраждали, з них троє дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в області.

"9 червня в 10:30 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на Набережній магістралі м. Запоріжжя сталася дорожньо-транспортна пригода. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що під час руху зіткнулися три автомобілі: ВАЗ 2110, Renault і ВАЗ 2108", - йдеться в повідомленні.

Так, в результаті ДТП загинули чоловік і жінка, які перебували в автомобілі ВАЗ 2108. Крім того, травмувалися ще чотири людини. Трьох дітей (2005, 2006 і 2007 року народження) з автомобіля ВАЗ 2108 і водій легкового автомобіля Renault. Постраждалих доставили в лікарню.

За фактом події співробітники Головного управління Національної поліції у Запорізькій області ведуть слідство.

Фото: ДТП в Запоріжжі (zp.dsns.gov.ua)

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