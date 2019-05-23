У Запоріжжі зіткнулися дві маршрутки, є потерпілі

Фото: ДТП у Запоріжжі (depo.ua)

Поліція повідомляє про чотирьох пасажирів, які постраждали в аварії

У Запоріжжі у Заводському районі міста на вулиці Діагональній у четвер, 23 травня, зіткнулися дві маршрутки. Внаслідок аварії постраждали кілька пасажирів, передає РБК-Україна із посиланням на Depo.Запоріжжя.

У прес-службі місцевої поліції зазначили, що водій однієї з маршруток не дотримався безпечної дистанції та врізався в інший автомобіль.

"У результаті постраждали четверо пасажирів. Вони отримали травми різного ступеню тяжкості. На винуватця аварії складено протокол, правоохоронці з’ясовують усі подробиці ДТП", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 травня у Кривому Розі маршрутне таксі в'їхало в натовп людей на зупинці, в результаті чого постраждали як мінімум двоє людей.

Того ж дня у Вінницькій області внаслідок зіткнення автомобіля Peugeot Partner та мікроавтобуса "ГАЗ Рута" постраждали четверо людей. Водій іномарки загинув на місці аварії.