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У Запоріжжі зіткнулися дві маршрутки, є потерпілі

Новини » Надзвичайні події    23.05.2019 - 13:35
У Запоріжжі зіткнулися дві маршрутки, є потерпілі
Фото: ДТП у Запоріжжі (depo.ua)

Поліція повідомляє про чотирьох пасажирів, які постраждали в аварії

У Запоріжжі у Заводському районі міста на вулиці Діагональній у четвер, 23 травня, зіткнулися дві маршрутки. Внаслідок аварії постраждали кілька пасажирів, передає РБК-Україна із посиланням на Depo.Запоріжжя.

У прес-службі місцевої поліції зазначили, що водій однієї з маршруток не дотримався безпечної дистанції та врізався в інший автомобіль. 

"У результаті постраждали четверо пасажирів. Вони отримали травми різного ступеню тяжкості. На винуватця аварії складено протокол, правоохоронці з’ясовують усі подробиці ДТП", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 травня у Кривому Розі маршрутне таксі в'їхало в натовп людей на зупинці, в результаті чого постраждали як мінімум двоє людей.

Того ж дня у Вінницькій області внаслідок зіткнення автомобіля Peugeot Partner та мікроавтобуса "ГАЗ Рута" постраждали четверо людей. Водій іномарки загинув на місці аварії. 

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