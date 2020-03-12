В Запорожье сообщили о подозрении замдиректора парка, где погибла девочка

В Запорожье объявили подозрение заместителю директора парка отдыха "Дубовый гай", в котором, в результате падения деревянной скульптуры, погибла девочка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Запорожской области.

Правоохранители установили, что трагедия произошла вследствие невыполнения должностным лицом своих обязанностей по контролю за соблюдением в надлежащем безопасном состоянии территории парка.

Так, заместитель директора парка не переместил демонтированную деревянную скульптуру, которая упала на девочку, с территории парка в безопасное место хранения.

"11 марта должностному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. В настоящее время следователь обращается с ходатайством в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Также чиновнику могут запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, 9 марта в запорожской больнице умерла 10-летняя девочка после того, как на нее в местном парке "Дубовый гай" упала деревянная скульптура.