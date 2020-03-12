У Запоріжжі повідомили про підозру посадовцю парку, де загинула дівчинка

У Запоріжжі оголосили підозру заступнику директора парку відпочинку "Дубовий гай", в якому, внаслідок падіння дерев’яної скульптури, загинула дівчинка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції у Запорізькій області.

Правоохоронці встановили, що трагедія сталася внаслідок невиконання посадовцем своїх обов’язків щодо контролю за дотриманням у належному безпечному стані території парку.

Так, заступник директора парку не перемістив демонтовану дерев’яну скульптуру, яка впала на дівчинку, з території парку до безпечного місця зберігання.

"11 березня посадовцю повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. На даний час слідчий звертається із клопотанням до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Також посадовцю можуть заборонити обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, 9 березня у запорізькій лікарні померла 10-річна дівчинка після того, як на неї в місцевому парку "Дубовий гай" впала дерев'яна скульптура.