Запорожье сокращает комендантский час. Продлят работу транспорта и ресторанов

"По инициативе областной военной администрации по согласованию с военным командованием в Запорожье с 20 мая сдвигается время начала комендантского часа! С завтрашнего дня комендантский час будет начинаться в 22:00 и продлится до 5:00 утра", - говорится в сообщении.

Отметим, еще сегодня комендантский час будет действовать с 21:00 до 5:00.

Также сообщается, что Запорожскому городскому совету поручили решить вопросы работы уличного освещения до начала комендантского часа, а также продления работы общественного транспорта и заведений общественного питания.