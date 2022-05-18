В Сумской области изменили время комендантского часа

Со среды, 18 мая, в Сумской области изменено время действия комендантского часа. Теперь он будет начинаться в 22:00, а заканчиваться в 5:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram .

"С сегодняшнего дня, с 18 мая 2022 года, комендантский час длится с 22 вечера до 5 утра по всей территории области", - написал он.

Глава ОВА напомнил, что во время комендантского часа нельзя выходить на улицу, кроме как спускаться в убежища во время воздушной тревоги.

При этом он подчеркнул, что все пропуска, которые предоставляли право передвигаться во время комендантского часа, выданные до 13 мая считаются недействительными.

"Из соображений безопасности считаются действительными только пропуска, выданные после 13 мая", - написал Живицкий.

Отметим, до 18 мая комендантский час в Сумской области действовал с 21:00 до 5:00.