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В Сумской области изменили время комендантского часа

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Сумская область, Среда 18 мая 2022 13:09
В Сумской области изменили время комендантского часа Фото: В Сумской области изменили время комендантского часа (facebook.com/patrolpolice gov uaа)
Автор: Валерия Полищук

Со среды, 18 мая, в Сумской области изменено время действия комендантского часа. Теперь он будет начинаться в 22:00, а заканчиваться в 5:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"С сегодняшнего дня, с 18 мая 2022 года, комендантский час длится с 22 вечера до 5 утра по всей территории области", - написал он.

Глава ОВА напомнил, что во время комендантского часа нельзя выходить на улицу, кроме как спускаться в убежища во время воздушной тревоги.

При этом он подчеркнул, что все пропуска, которые предоставляли право передвигаться во время комендантского часа, выданные до 13 мая считаются недействительными.

"Из соображений безопасности считаются действительными только пропуска, выданные после 13 мая", - написал Живицкий.

Отметим, до 18 мая комендантский час в Сумской области действовал с 21:00 до 5:00.

Напомним, ранее в Верховной раде появился законопроект, которым за нарушение комендантского часа предлагают штрафовать на сумму от 170 до 340 гривен.

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Сумская область Комендантский час Война России против Украины
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