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Запоріжжя скорочує комендантську годину. Продовжать роботу транспорту та ресторанів

Фото: комендантська година в Запоріжжі буде скорочена (t me UA_National_Police)
Автор: Олександр Мороз

З 20 травня в Запоріжжі буде скорочено тривалість комендантської години. Вона триватиме з 22:00 до 5:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької обласної військової адміністрації.

"З ініціативи обласної військової адміністрації за погодженням з військовим командуванням у Запоріжжі з 20 травня зсувається час початку комендантської години! Із завтрашнього дня комендантська година буде починатися о 22:00 і триватиме до 5:00 ранку", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, ще сьогодні комендантська година діятиме з 21:00 до 5:00.

Також повідомляється, що Запорізькій міській раді доручили вирішити питання роботи вуличного освітлення до початку комендантської години, а також продовження роботи громадського транспорту та закладів громадського харчування.

Нагадаємо, раніше Сумська область теж перейшла на комендантську годину з 22:00 до 5:00.

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ЗапоріжжяКомендантська година