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Ракетный удар по Харькову: число раненых возросло

Новина українською →
Харьков, Воскресенье 04 сентября 2022 21:15
Ракетный удар по Харькову: число раненых возросло Иллюстративное фото: число раненых в результате обстрела Харькова возросло (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты выпустили по Харькову ракету С-300 из Белгородской области. Три человека получили ранения.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Попадание ракеты в Новбаварском районе Харькова произошло около 18:00.

Из-за атаки россиян 65-летний мужчина получил травму головы и резаную рану предплечья, у 23-летнего парня незначительное ранение руки от стекла, 65-летняя женщина получила ранение спины от стекла.

В результате ракетного удара образовалась воронка размером 7х7 метров и 3,5 метра глубиной.

Чубенко также сообщил, что четыре частных дома получили значительные повреждения. В многоэтажном доме возле места взрыва выбиты окна и частично поврежден фасад здания.

Напомним, сегодня в Харькове прогремели взрывы. Мэр Игорь Терехов сообщил о прилетах в Холодногорском и Новобаварском районах города.

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