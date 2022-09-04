Ракетный удар по Харькову: число раненых возросло
Российские оккупанты выпустили по Харькову ракету С-300 из Белгородской области. Три человека получили ранения.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.
Попадание ракеты в Новбаварском районе Харькова произошло около 18:00.
Из-за атаки россиян 65-летний мужчина получил травму головы и резаную рану предплечья, у 23-летнего парня незначительное ранение руки от стекла, 65-летняя женщина получила ранение спины от стекла.
В результате ракетного удара образовалась воронка размером 7х7 метров и 3,5 метра глубиной.
Чубенко также сообщил, что четыре частных дома получили значительные повреждения. В многоэтажном доме возле места взрыва выбиты окна и частично поврежден фасад здания.
Напомним, сегодня в Харькове прогремели взрывы. Мэр Игорь Терехов сообщил о прилетах в Холодногорском и Новобаварском районах города.
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