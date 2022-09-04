Ракетный удар по Харькову: число раненых возросло

Российские оккупанты выпустили по Харькову ракету С-300 из Белгородской области. Три человека получили ранения.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Попадание ракеты в Новбаварском районе Харькова произошло около 18:00. Из-за атаки россиян 65-летний мужчина получил травму головы и резаную рану предплечья, у 23-летнего парня незначительное ранение руки от стекла, 65-летняя женщина получила ранение спины от стекла. В результате ракетного удара образовалась воронка размером 7х7 метров и 3,5 метра глубиной. Чубенко также сообщил, что четыре частных дома получили значительные повреждения. В многоэтажном доме возле места взрыва выбиты окна и частично поврежден фасад здания.