В Запорожье в результате ДТП погиб ребенок

Фото: место аварии (zp.npu.gov.ua)

В результате аварии пострадали 6 людей

В среду, 26 декабря в Александровском районе Запорожья на проезжей части улицы Стефанова столкнулись автомобиль и маршрутный микроавтобус, в результате аварии погиб ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Запорожья.

В полиции сообщили, что в результате ДТП пострадали 6 человек. Также полицейские рассказали детали аварии.

"В районе опоры ЛЭП, во время преодоления закругления проезжей части, водитель автомобиля Nissan Micra, изменил направление движения, допустил занос управляемого им автомобиля, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с маршрутным автобусом Volkswagen под управлением мужчины 1990 года рождения", - говорится в сообщении.

Фото: место аварии (zp.npu.gov.ua)

Отмечается, что в маршрутном микроавтобусе находилось около 10 пассажиров.

В результате аварии пассажир автомобиля Nissan, мальчик, которому было 11 лет, от полученных телесных повреждений погиб в карете скорой помощи. Водитель автомобиля "Nissan" госпитализирован в больницу.

"Пять пассажиров маршрутного такси, мужчина 1980 года рождения и женщины 1994, 1990, 1996, 1960 годов рождения, были доставлены в больницу и после оказания медицинской помощи отпущены домой", - сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в среду, 26 декабря, на автодороге Киев-Борисполь около села Счастливое столкнулись маршрутный автобус и грузовик, в результате аварии пострадали 8 человек.