В Запорожье ракеты повредили дома и ТЦ. Россия уверяет, что уничтожила цеха "Мотор Сичи"

"Сегодня, 25 мая 2022 года, в 05:13 российские войска осуществили пуск четырех крылатых ракет по Запорожью. Одну из них сбила наша ПВО. Остальные три атаковали два района города, по гражданским объектам в Шевченковском районе и торговом центре в Александровском районе. По меньшей мере 62 дома были повреждены в частном секторе", - говорится в сообщении.

Сейчас известно, что один гражданин погиб. Еще трое жителей получили ранения.

В то же время в Минобороны России уверяют, что ликвидировали цеха "Мотор Сичи", которые якобы выпускали комплектующие для военной авиации.

"Высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода "Мотор Сич", которые выпускали авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов", - заявили в Минобороны РФ.