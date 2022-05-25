У Запоріжжі ракети пошкодили будинки та ТЦ. Росія запевняє, що знищила цехи "Мотор Січі"

"Сьогодні, 25 травня 2022 року, о 05:13 російські війська здійснили пуск чотирьох крилатих ракет по Запоріжжю. Одну із них збила наша ППО. Інші три атакували два райони міста, по цивільних об'єктах у Шевченківському районі та торговому центрі в Олександрівському районі. Щонайменше 62 будинки було пошкоджено у приватному секторі", - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що один громадянин загинув. Ще троє жителів отримали поранення.

Водночас в Міноборони Росії запевняють, що ліквідували цехи "Мотор Січі", які нібито випускали комплектуючі для військової авіації.

"Високоточними ракетами великої дальності повітряного та морського базування у місті Запоріжжі знищено виробничі цехи заводу "Мотор Січ", що випускали авіаційні двигуни для бойової авіації повітряних сил України, у тому числі безпілотних літальних апаратів", - заявили в Міноборони РФ.