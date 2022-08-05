В Запорожье прозвучали громкие взрывы, в городе объявлена воздушная тревога

В Запорожье ночью 5 августа прозвучало несколько взрывов. По предварительной информации, их было не менее четырех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

В городе и области объявлена воздушная тревога. До окончания воздушной тревоги администрация региона просит оставаться в укрытии.