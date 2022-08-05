В Запорожье прозвучали громкие взрывы, в городе объявлена воздушная тревога
Фото: в Запорожье ночью 5 августа прозвучала серия взрывов (Getty Images)
В Запорожье ночью 5 августа прозвучало несколько взрывов. По предварительной информации, их было не менее четырех.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
В городе и области объявлена воздушная тревога. До окончания воздушной тревоги администрация региона просит оставаться в укрытии.
Напомним, войска РФ опрокидывают понтонный парк в направлении Запорожья.
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