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В Запорожье прозвучали громкие взрывы, в городе объявлена воздушная тревога

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Запорожье, Пятница 05 августа 2022 02:01
В Запорожье прозвучали громкие взрывы, в городе объявлена воздушная тревога Фото: в Запорожье ночью 5 августа прозвучала серия взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Запорожье ночью 5 августа прозвучало несколько взрывов. По предварительной информации, их было не менее четырех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

В городе и области объявлена воздушная тревога. До окончания воздушной тревоги администрация региона просит оставаться в укрытии.

Напомним, войска РФ опрокидывают понтонный парк в направлении Запорожья.

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