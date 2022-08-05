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У Запоріжжі пролунали гучні вибухи, у місті оголошено повітряну тривогу

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Запоріжжя, П'ятниця 05 серпня 2022 02:01
У Запоріжжі пролунали гучні вибухи, у місті оголошено повітряну тривогу Фото: у Запоріжжі вночі 5 серпня пролунала серія вибухів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Запоріжжі вночі 5 серпня пролунало кілька вибухів. За попередньою інформацією, їх було не менше чотирьох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

У місті та області оголошено повітряну тривогу. До закінчення повітряної тривоги адміністрація регіону просить залишатися в укритті.

Нагадаємо, війська РФ перекидають Понтонний парк у напрямку Запоріжжя.

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