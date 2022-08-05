У Запоріжжі пролунали гучні вибухи, у місті оголошено повітряну тривогу

У Запоріжжі вночі 5 серпня пролунало кілька вибухів. За попередньою інформацією, їх було не менше чотирьох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

У місті та області оголошено повітряну тривогу. До закінчення повітряної тривоги адміністрація регіону просить залишатися в укритті.