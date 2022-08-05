У Запоріжжі пролунали гучні вибухи, у місті оголошено повітряну тривогу
Фото: у Запоріжжі вночі 5 серпня пролунала серія вибухів (Getty Images)
У Запоріжжі вночі 5 серпня пролунало кілька вибухів. За попередньою інформацією, їх було не менше чотирьох.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
У місті та області оголошено повітряну тривогу. До закінчення повітряної тривоги адміністрація регіону просить залишатися в укритті.
Нагадаємо, війська РФ перекидають Понтонний парк у напрямку Запоріжжя.
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