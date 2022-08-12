В Запорожье прогремели взрывы

Вечером 12 августа прогремели взрывы в Запорожье. Их слышали в разных районах областного центра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Очевидцы говорят о не менее пяти взрывах. На данный момент нет информации о том, связаны ли они с российскими ударами. В области объявлена воздушная тревога.
Обновлено от 20:00
Как сообщил начальник Запорожской ОВА Александр Старух, российские войска ударили пятью снарядами по городу. Повреждены объекты инфраструктуры в Шевченковском районе.
"Возник пожар. Пока известно об одной раненой женщине. Информация будет уточнена. Соблюдаем правила воздушной тревоги. Помним о неразглашении информации", - добавил он.
Обновлено от 20:20
По словам секретаря горсовета Анатолия Куртева, один из ударов пришелся на АЗС. Также есть информация об ударах по пригороду Запорожья, но она, как добавил чиновник, нуждается в проверке.
Напомним, ранее сообщалось о взрыве в Кременчуге Полтавской области. Но он был связан с обезвреживанием остатков сбитых российских ракет.
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