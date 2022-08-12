ua ru
Пт, 12 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Кременчуге прогремел взрыв: названа причина

Новина українською →
Кременчуг, Пятница 12 августа 2022 18:26
В Кременчуге прогремел взрыв: названа причина Фото: сегодня в Кременчуге прогремел взрыв (facebook com pvp poltava)
Автор: Наталья Юрченко

В городе Кременчуг Полтавской области сегодня, 12 августа, прогремел мощный взрыв. Он не связан с ракетным ударом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Виталия Малецкого в Facebook.

Он объяснил, что в городе уничтожали остатки ракет, поэтому жители Кременчуга слышали соответствующие звуки.

"Много кременчужан около 17:30 слышали звук взрыва. Это проводилась ликвидация остатков ранее сбитых ракет", - объяснил он.

Он призвал сохранять спокойствие, а также не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, что ранее жителей Полтавской области предупреждали, что в регионе проведут учения 12 августа. Поэтому жители будут слышать звуки выстрелов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Взрыв Кременчуг
NEWS
Продукты будут дорожать? Как изменились цены за месяц и чего ждать до конца года
Продукты будут дорожать? Как изменились цены за месяц и чего ждать до конца года
DAILY
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей