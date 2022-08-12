В Кременчуге прогремел взрыв: названа причина

Фото: сегодня в Кременчуге прогремел взрыв (facebook com pvp poltava)

В городе Кременчуг Полтавской области сегодня, 12 августа, прогремел мощный взрыв. Он не связан с ракетным ударом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Виталия Малецкого в Facebook.

Он объяснил, что в городе уничтожали остатки ракет, поэтому жители Кременчуга слышали соответствующие звуки. "Много кременчужан около 17:30 слышали звук взрыва. Это проводилась ликвидация остатков ранее сбитых ракет", - объяснил он. Он призвал сохранять спокойствие, а также не игнорировать сигналы воздушной тревоги.