У Запоріжжі пролунали вибухи

Очевидці говорять про щонайменше п'ять вибухів. На даний момент немає інформації про те, чи пов'язані вони з російськими ударами. В області оголошено повітряну тривогу.

Оновлено від 20:00

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Олександр Старух, російські війська вдарили п'ятьма снарядами по місту. Пошкоджено об'єкти інфраструктури у Шевченківському районі.

"Виникла пожежа. Поки відомо про одну поранену жінку. Інформація буде уточнена. Дотримуємося правил повітряної тривоги. Пам'ятаємо про нерозголошення інформації", - додав він.

Оновлено від 20:20

За словами секретаря міськради Анатолія Куртєва, один з ударів прийшовся на АЗС. Також є інформація про удари по передмістю Запоріжжя, але вона, як додав чиновник, потребує перевірки.