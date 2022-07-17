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В Запорожье прогремела серия взрывов: оккупанты били из РСЗО

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Запорожье, Воскресенье 17 июля 2022 15:47
В Запорожье прогремела серия взрывов: оккупанты били из РСЗО Иллюстрационное фото: в Запорожье прогремела серия взрывов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Запорожье была слышна серия взрывов. Российские военные били из реактивных систем залпового огня по некоторым населенным пунктам на линии соприкосновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Отмечается, что взрывы слышали около 14:00-15:00.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Инфраструктура также не повреждена.

При этом возник пожар на нескольких полях.

Жителей просят сохранить спокойствие, соблюдать правила воздушной тревоги и не разглашать информацию.

Как сообщалось ранее, 13 июля оккупанты выпустили две крылатые ракеты по предприятию в Запорожье. В результате атаки 16 человек получили ранения.

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