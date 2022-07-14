Ракетный удар по Запорожью: количество раненых увеличилось

Количество раненых в результате ракетного удара по предприятию в Запорожье составляет 16. Жертв в результате вражеской атаки нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева в эфире телемарафона.

"Вчера у нас было два ракетных прилеты по одному из предприятий нашего города. Пострадали 16 человек, им сразу оказали медицинскую помощь. Пятеро получили ее амбулаторно, а остальных - госпитализировали, у них разные степени тяжести ранений, но угрозы жизни нет", - рассказал Куртев.

Ракетный удар по Запорожью

Напомним, вчера российские войска выпустили две крылатые ракеты по предприятию в Запорожье. Сначала местные власти сообщали о 12 раненых, при этом в Офисе генпрокурора говорили о 14.

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