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В Запорожье раздался мощный взрыв. Появились подробности

Иллюстративное фото: в Запорожье прогремел мощный взрыв (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 12 мая в Запорожье местные жители услышали мощный взрыв в городе. При этом объявления воздушной тревоги в регионе не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Обновлено 10:52. Появился официальный комментарий о взрыве в городе.

"Около 10:00 российские войска запустили крылатую ракету по г. Запорожье. По предварительным данным горит частное здание. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

"В Запорожье был слышен мощный взрыв", - информирует издание.

Напомним, недавно российские войска нанесли по меньшей мере 18 ракетных ударов по частному сектору одного из поселков Запорожской области.

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ЗапорожьеВзрыв