Оккупанты нанесли 18 ракетных ударов по поселку на Запорожье: погиб человек

Российские войска нанесли по меньшей мере 18 ракетных ударов по частному сектору поселка Камышеваха Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

"Около 14 часов обстреляли наш поселок. Несколько домов разбиты. Пожарные работают возле одного из них. Дома - без крыш, без окон. Воронка от взрыва, видны алюминиевые остатки от ракеты", - рассказал местный житель.

Также один человек погиб, трое ранены.

По информации председателя Камышеваской общины Юрия Карапетяна, в результате обстрела около 60 домов повреждено.

Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреляли поселок в Запорожской области. В частности, местных жителей призвали не выходить из укрытий.

Также мы писали, что войска РФ на блокпосту в Запорожской области обстреляли авто с гражданскими.

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