У Запоріжжі пролунав потужний вибух. З'явилися подробиці

Сьогодні, 12 травня у Запоріжжі місцеві жителі почули потужний вибух у місті. При цьому оголошення повітряної тривоги в регіоні не було.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Оновлено 10:52. З'явився офіційний коментар щодо вибуху в місті.
"Близько 10:00 російські війська запустили крилату ракету по м. Запоріжжя. За попередніми даними горить приватна будівля. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
"У Запоріжжі було чутно потужний вибух", - інформує видання.
Нагадаємо, нещодавно російські війська завдали щонайменше 18 ракетних ударів по приватному сектору одного з селищ Запорізької області.
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