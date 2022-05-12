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У Запоріжжі пролунав потужний вибух. З'явилися подробиці

Ілюстративне фото: в Запоріжжі пролунав потужний вибух (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 12 травня у Запоріжжі місцеві жителі почули потужний вибух у місті. При цьому оголошення повітряної тривоги в регіоні не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Оновлено 10:52. З'явився офіційний коментар щодо вибуху в місті.

"Близько 10:00 російські війська запустили крилату ракету по м. Запоріжжя. За попередніми даними горить приватна будівля. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

"У Запоріжжі було чутно потужний вибух", - інформує видання.

Нагадаємо, нещодавно російські війська завдали щонайменше 18 ракетних ударів по приватному сектору одного з селищ Запорізької області.

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ЗапоріжжяВибух