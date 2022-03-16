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В Запорожье принимают эвакуированных из Мариуполя

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Среда 16 марта 2022 16:34
В Запорожье принимают эвакуированных из Мариуполя Фото: в Запорожье принимают эвакуированных из Мариуполя (061 ua)
Автор: Артем Горовенко

В Запорожье подготовлены места на приеме людей, которым удалось вырваться из заблокированного российскими войсками Мариуполя. В частности, временное пристанище предоставляет Центр координации гуманитарной миссии группы "Метинвест".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Речь идет о 660 местах для размещения мариупольцев. Здесь их ждут теплая постель, одежда, медикаменты, горячая еда и игрушки для детей.

Также компания вместе с местными властями помогает оборудовать 2000 дополнительных мест для временного поселения беженцев.

Напомним, в городах присутствия группы "Метинвест" для переселенцев оборудовали уже 5500 мест в санаториях и пансионатах.

Волонтеры также собрали тысячи тонн гуманитарной помощи для людей продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарств и одежды.

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Мариуполь Беженцы Запорожье
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