В Запорожье принимают эвакуированных из Мариуполя

В Запорожье подготовлены места на приеме людей, которым удалось вырваться из заблокированного российскими войсками Мариуполя. В частности, временное пристанище предоставляет Центр координации гуманитарной миссии группы "Метинвест".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Речь идет о 660 местах для размещения мариупольцев. Здесь их ждут теплая постель, одежда, медикаменты, горячая еда и игрушки для детей.

Также компания вместе с местными властями помогает оборудовать 2000 дополнительных мест для временного поселения беженцев.

Напомним, в городах присутствия группы "Метинвест" для переселенцев оборудовали уже 5500 мест в санаториях и пансионатах.

Волонтеры также собрали тысячи тонн гуманитарной помощи для людей продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарств и одежды.