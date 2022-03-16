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У Запоріжжі приймають евакуйованих з Маріуполя

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Середа 16 березня 2022 16:34
У Запоріжжі приймають евакуйованих з Маріуполя Фото: у Запоріжжі приймають евакуйованих з Маріуполя (061 ua)
Автор: Артем Горовенко

У Запоріжжі підготовані місця на прийому людей, яким вдалося вирватися із заблокованого російськими військами Маріуполя. Зокрема, тимчасовий прихисток надає Центр координації гуманітарної місії групи "Метінвест".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

Наразі йдеться про 660 місць для розміщення маріупольців. Тут їх чекають тепла постіль, одяг, медикаменти, гаряча їжа і іграшки для дітей.

Також компанія разом із місцевою владою допомагає обладнати 2000 додаткових місць для тимчасового поселення біженців.

Нагадаємо, у містах присутності групи "Метінвест" для переселенців обладнали вже 5500 місць у санаторіях і пансіонатах.

Волонтери також зібрали тисячі тон гуманітарної допомоги для людей - продуктів харчування, товарів першої необхідності, ліків та одягу.

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Маріуполь Біженці Запоріжжя
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