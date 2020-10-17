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У Запоріжжі з понеділка запрацює новий термінал аеропорту

Запоріжжя, Субота 17 жовтня 2020 16:06
У Запоріжжі з понеділка запрацює новий термінал аеропорту
Фото: новий термінал аеропорту Запоріжжя (zp-inform.com.ua)
Автор: Роман Тверденко

Новий термінал аеропорту Запоріжжя почне приймати рейси і пасажирів з 19 жовтня. Міська влада отримали сертифікат для роботи терміналу.

Про це повідомив мер Запоріжжя Володимир Буряк.

За його словами, з понеділка термінал почне працювати по внутрішнім рейсам, а за міжнародними - через кілька днів.

Будівництво терміналу аеропорту Запоріжжя було завершено ще навесні, але з тих пір новий будинок досі не брало рейси, а всі процеси проводилися з двох колишніх терміналів - одного для міжнародних рейсів та одного - для внутрішніх.

Пропускна здатність нового терміналу площею понад 12 тисяч квадратних метрів становитиме 400 пасажирів на годину з резервом для зростання даного показника.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що лоукостер Ryanair скасовує 10 рейсів з України, ще 36 відкладає до кінця березня 2021 року. Взимку ж з України в Європу будуть літати рейси по 15 напрямках.

Також повідомлялося, що угорська лоукост авіакомпанія Wizz Air скасувала 24 рейсу з України на листопад. Відновлення цих рейсів перенесли на початок грудня.

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