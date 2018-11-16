Поліція Запоріжжя затримала чоловіка, що пограбував сім кредитних установ

Фото: затримання (facebook.com/bagnet)

Зловмисник погрожував ножем працівникам установ

Правоохоронці затримали зловмисника, який погрожуючи ножем, пограбував сім кредитних установ на території Запоріжжя. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національної поліції.

Чоловік грабував установи, прикривши обличчя капюшоном та сонцезахисними окулярами. При цьому він погрожував працівникам ножем.

Оперативники вилучили записи з камер відеоспостережень, а прикмети зловмисника розповсюдили серед поліцейських. Також правоохоронці створили групу з працівників поліції, які спостерігали за кредитними установами.

Як зазначають поліцейські, 14 листопада чоловік намагався пограбувати установу на вулиці Базарній. Але поліції вдалось його схопити.

Зловмисником виявився чоловік 1990 року народження, який раніше вже був засуджений за вчинення аналогічного злочину та не мав постійного місця мешкання.

Зараз вже встановлена його причетність до семи розбойних пограбувань. Йому оголосили про підозру. Вирішується питання про обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Запоріжжі ввечері у середу, 14 листопада, невідомий кинув у бік людей вибуховий пристрій, постраждали троє чоловіків.