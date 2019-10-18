В Запорожье подорвали банкомат

В Запорожье в ночь на 18 октября неизвестные подорвали банкомат, местные правоохранители открыли уголовное дело. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Запорожской области.

Сообщается, что ночью в дежурную часть поступила информация о повреждении банкомата на улице Магистральной. По данным полиция, неизвестные подорвали банкомат в магазине, который расположен на первом этаже пятиэтажного дома. Правоохранители устанавливают, были ли похищены деньги.

По данному факту открыто уголовное дело, полиция устанавливает обстоятельства и причастных к преступлению.

Фото: место инцидента в Запорожье (zp.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось о подрыве банкомата в Шевченковском районе Харькова. Информация была внесена в Журнал единого учета, принимаются меры по установлению лиц, причастных к происшествию.

До этого, в Закарпатской области задержали членов группировки, которые обворовывали терминалы. По данным полиции, группировка причастна к не менее 13 случаям в Иршаве, Виноградове и Мукачево.