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В Закарпатской области задержали членов группировки, которые обворовывали терминалы

Новости » Происшествия    20.09.2019 - 11:02
В Закарпатской области задержали членов группировки, которые обворовывали терминалы
Фото: место инцидента (npu.gov.ua)

Мужчины умышленно, с целью хищения денег, повреждали технику и скрывались с места преступления

В Закарпатской области правоохранители задержали членов группировки, которые обворовывали терминалы "I-Box". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что трое мужчин обоснованно подозреваются в совершении краж и умышленном повреждении платежных терминалов "I-Box".

"Злоумышленники - это трое жителей города Мукачево в возрасте от 24-х до 31-го лет. Мужчины уже не впервые попадают в поле зрения правоохранителей. Ранее они фигурировали в делах о незаконном обороте наркотических препаратов. Автомобиль ВАЗ-2110, на котором передвигались мужчины, поместили на арестплощадку", - говорится в сообщении.

Также по состоянию на сейчас речь идет о 13 случаев. Орудовали преступники в Иршаве, Виноградове , в Мукачево.

Отметим, что случай, который имел место в Ужгороде, в сети приобрел особый резонанс, ведь речь шла о краже из терминала на автобусной остановке по улице Таможенная.

Действия злоумышленников квалифицированы по статье 194 и частью 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение имущества и кража с проникновением).

Фото: место инцидента (npu.gov.ua)

Напомним, в Харьковской области неизвестные взорвали банкомат при попытке ограбления. Событие произошло 6 сентября около 4:20. Неизвестные пытались ограбить банкомат, который находился внутри одного из магазинов. В результате взрыва никто не пострадал. На данный момент решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

Также сообщалось, что в июле в Харькове и Люботине взорвали банкоматы. Злоумышлинникам удалось похитить деньги из банкоматов, хотя сумма похищенных средств не сообщалась.

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