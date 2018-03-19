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У Запоріжжі перекинулася маршрутка з пасажирами, є постраждалі

НовиниНадзвичайні події    19.03.2018 - 21:26
Фото: ДТП (Facebook/Віктор Шейко)
Фото: ДТП (Facebook/Віктор Шейко)

На момент аварії в автомобілі перебувало близько 18 пасажирів

У Запоріжжі на засніженій дорозі перекинулася маршрутка з пасажирами, трьох постраждалих доправили до лікарні. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила прес-служба патрульної поліції Запорізької області.

"Близько 13:48 водій маршрутки №49 не впорався із керуванням, що призвело до перекидання транспортного засобу. В автомобілі перебувало близько 18-ти пасажирів, з них троє зазнали тілесних ушкоджень та доставлені до лікарні. На місце події патрульні викликали слідчого по ДТП з потерпілими, який встановлює всі факти дорожньо-транспортної пригоди", - повідомили у поліції.

Зазначається, що постраждали дві жінки - 1975 та 1985 років народження і чоловік 1983 року народження.

 

Фото: ДТП (Facebook/Віктор Шейко)

Аварія трапилася на вулиці Дніпровське шосе. Внаслідок інциденту автівка зазнала значних пошкоджень, зокрема розбилося лобове скло.

Нагадаємо, у Київській області внаслідок ДТП загинули чотири людини, ще одна людина постраждала.

Аварія трапилася вчора, 18 березня 2018 року, близько 18:40 на автодорозі Київ-Овруч. ДТП сталася поблизу с. Феневичі, де зіштовхнулися автомобіль BMW та "ЗІЛ".

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Теги: ДТП, Запоріжжя, постраждалі, авария, маршрутка
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