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В Запорожье открыли шестое РГК Образовательное пространство

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Запорожье, Пятница 17 декабря 2021 17:50
В Запорожье открыли шестое РГК Образовательное пространство Фото: газовый вентиль (УНИАН)
Автор: Мария Тарарыева

На базе АО "Запорожгаз" открыли РГК Образовательное пространство. Оно стало шестым в сети, которая будет насчитывать 16 обучающих пространств в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба "Запорожгаза".

В РГК Образовательном пространстве обустроены теоретический и практический классы, а также класс виртуальной реальности. Здесь будет проходить адаптационное обучение для новых сотрудников и профессиональная переподготовка. В практическом классе собраны образцы современного оборудования производства RGC Production, используемого на газораспределительных сетях Украины, а также газовое оборудование от мировых производителей.

"Наша отрасль нуждается в специализированной подготовке кадров. Мы не просто хотим развивать и популяризировать профессию газовика. Мы планируем сотрудничать с учебными заведениями – чтобы дети знали, что после окончания ВУЗа, они придут работать в развивающуюся компанию, которая пользуется новейшими технологиями", - отметил технический директор АО "Запорожгаз" Юрий Заставский.

В РГК Образовательном пространстве установлены стенды с метрологическим оборудованием, средствами для комплексно-приборного обследования сетей, электрогазосваркой и сваркой полиэтилена, газорегулирующее оборудование, современные котлы с высокой производительностью и КПД.

"Также в обучении используются самые передовые техноолгии. В центре создан учебный VR-класс со специальным оборудованием нового поколения. Кроме обучения собственного персонала, в РГК Освітньому просторі планируют реализовывать проекты по профориентации и дуальному образованию совместно с учебными заведениями региона", - говорится в сообщении.

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Запорожье Газ
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