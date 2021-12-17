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У Запоріжжі відкрили шостий РГК Освітній простір

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Запоріжжя, П'ятниця 17 грудня 2021 17:50
У Запоріжжі відкрили шостий РГК Освітній простір Фото: газовий вентиль (УНІАН)
Автор: Марія Тарариєва

На базі АТ "Запоріжгаз" відкрили РГК Освітній простір. Він став шостим у мережі, яка налічуватиме 16 навчальних просторів в Україні.

Про це повідомляє прес-служба "Запоріжгазу".

У РГК Освітньому просторі облаштовані теоретичний і практичний класи, а також клас віртуальної реальності. Тут буде проходити адаптаційне навчання для нових співробітників і професійна перепідготовка. У практичному класі зібрані зразки сучасного обладнання виробництва RGC Production, що використовується на газорозподільних мережах України, а також газове обладнання від світових виробників.

"Наша галузь потребує спеціалізованої підготовки кадрів. Ми не просто хочемо розвивати і популяризувати професію газовика. Ми плануємо співпрацювати з навчальними закладами-щоб діти знали, що після закінчення вузу, вони прийдуть працювати в компанію, що розвивається, яка користується новітніми технологіями", - зазначив технічний директор АТ "Запоріжгаз" Юрій Заставський.

У РГК Освітньому просторі встановлені стенди з метрологічним обладнанням, засобами для комплексно-приладового обстеження мереж, електрогазозварюванням і зварюванням поліетилену, газорегулююче обладнання, сучасні котли з високою продуктивністю і ККД.

"Також у навчанні використовуються найпередовіші техноолгії. У центрі створено навчальний VR-клас зі спеціальним обладнанням нового покоління. Крім навчання власного персоналу, в РГК Освітньому просторі планують реалізовувати проекти з профорієнтації та дуальної освіти спільно з навчальними закладами регіону", - йдеться в повідомленні.

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Запоріжжя Газ
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