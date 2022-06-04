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В Запорожье открыли коридор для выезда на оккупированную территорию

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Запорожье, Суббота 04 июня 2022 11:29
В Запорожье открыли коридор для выезда на оккупированную территорию Фото: на оккупированные территории открыли зеленый коридор из Запорожья (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Из Запорожья сегодня, 4 июня, открыли зеленый коридор для выезда на временно оккупированную территорию области. Выехать можно только на собственном автотранспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на пресс-службу Запорожской ОВА в Telegram.

"Сегодня планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра. Сейчас сформирована очередь автомобилей на текущий день, которая ждет разрешения на выезд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пересечение линии разграничения будет зависеть от ситуации с безопасностью. Коридор могут закрыть в случае обстрелов.

Напомним, на блокпосту в Васильевке возникли масштабные очереди для выезда на подконтрольную территорию.

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