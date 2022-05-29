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На блокпосту в Васильевке снова очереди. Около 400 авто ждут проезда в Запорожье

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Васильевка, Воскресенье 29 мая 2022 14:07
На блокпосту в Васильевке снова очереди. Около 400 авто ждут проезда в Запорожье Фото: российские военные блокируют выезд в Запорожье (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Вблизи города Васильевка (Запорожская область) перед российским блокпостом снова возникли очереди. Там находятся около 400 машин, которые хотят проехать на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

В Запорожье пытаются попасть жители временно оккупированных населенных пунктов - Мариуполя, Херсона, Бердянска и Токмака. Люди стоят в очереди несколько суток. В машинах находятся в основном дети, пожилые люди, инвалиды и женщины, некоторые из них беременны.

После 20:00 люди стараются не выходить из автомобилей, поскольку начинаются активные обстрелы.

"За двадцать минут до полуночи начался артобстрел или Грады. Мы видели - все небо во вспышках. Большой дым и зарево появились со стороны российских оккупантов. У них мгновенно началось активное движение, заездили авто туда-сюда: такое впечатление, что кто-то из них хорошо пострадал", - сказали очевидцы.

По предварительной информации, в день оккупанты пропускают до 60 машин, часть из них вернули обратно.

Ранее мы сообщали, что в Васильевке на блокпосту собрались большие очереди из автомобилей, которые пытаются проехать на подконтрольную Украине территорию.

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