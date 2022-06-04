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У Запоріжжі відкрили коридор для виїзду на окуповану територію

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Запоріжжя, Субота 04 червня 2022 11:29
У Запоріжжі відкрили коридор для виїзду на окуповану територію Фото: на окуповані території відкрили зелений коридор із Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Із Запоріжжя сьогодні, 4 червня, відкрили зелений коридор для виїзду на тимчасово окуповану територію області. Виїхати можна лише на власному автотранспорті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу Запорізької ОВА в Telegram.

"Сьогодні планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру. Наразі сформована черга автівок на поточний день, яка чекає дозволу на виїзд", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перетин лінії розмежування буде залежати від безпекової ситуації. Коридор можуть закрити у разі обстрілів.

Нагадаємо, на блокпосту у Василівці виникли масштабні черги для виїзду на підконтрольну територію.

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