В Запорожье оккупанты принудительно пытаются организовать празднование 9 мая, - ОВА

Российские оккупанты пытаются провести мероприятия по празднованию 9 мая на временно занятых территориях Украины. Для этого они прибегают к разным нечестным способам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Запорожской областной военной администрации.

"К примеру, в Энергодаре отбирают у местных документы и обещают отдать именно 9 мая - в надежде, что большое количество украинцев соберется в одном месте и создаст необходимую картинку для российских телеканалов", - говорится в сообщении.

В ОВА отмечают, что парад в городе оккупанты называют не парадом, а акцией "Бессмертный полк". Чтобы провести данное мероприятие в Энергодаре перекрывают движение в части города и выезды со дворов.

В Каменке-Днепровской украинцев заставляют в понедельник прийти на работу и принять участие в параде.