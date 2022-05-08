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В Запорожье оккупанты принудительно пытаются организовать празднование 9 мая, - ОВА

Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Российские оккупанты пытаются провести мероприятия по празднованию 9 мая на временно занятых территориях Украины. Для этого они прибегают к разным нечестным способам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Запорожской областной военной администрации.

"К примеру, в Энергодаре отбирают у местных документы и обещают отдать именно 9 мая - в надежде, что большое количество украинцев соберется в одном месте и создаст необходимую картинку для российских телеканалов", - говорится в сообщении.

В ОВА отмечают, что парад в городе оккупанты называют не парадом, а акцией "Бессмертный полк". Чтобы провести данное мероприятие в Энергодаре перекрывают движение в части города и выезды со дворов.

В Каменке-Днепровской украинцев заставляют в понедельник прийти на работу и принять участие в параде.

Отметим, что в Запорожье российские оккупанты убили общественного активиста.

Мы также писали о том, что власти Запорожской области ввели затяжной комендантский час из-за возможных российских провокаций на 9 мая. Он действует с 8 по 10 мая.

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