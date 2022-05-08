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У Запоріжжі окупанти примусово намагаються організувати святкування 9 травня, - ОВА

Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Російські окупанти намагаються провести заходи щодо святкування 9 травня на тимчасово зайнятих територіях України. Для цього вони вдаються до різних нечесних способів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Запорізької обласної військової адміністрації.

"Наприклад, в Енергодарі відбирають у місцевих документи і обіцяють віддати саме 9 травня - в надії, що велика кількість українців збереться в одному місці і створить необхідну картинку для російських телеканалів", - йдеться в повідомленні.

В ОВА зазначають, що парад у місті окупанти називають не парадом, а акцією "Безсмертний полк". Щоб провести даний захід в Енергодарі перекривають рух в частині міста і виїзди з дворів.

У Кам'янці-Дніпровській українців змушують у понеділок прийти на роботу і взяти участь у параді.

Зазначимо, що в Запоріжжі російські окупанти вбили громадського активіста.

Ми також писали про те, що влада Запорізької області ввели затяжну комендантську годину через можливі російські провокації на 9 травня. Вона діє з 8 по 10 травня.

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