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В Запорожье назвали дату завершения отопительного сезона

Новина українською → Запорожье, Пятница 02 апреля 2021 12:04
В Запорожье назвали дату завершения отопительного сезона Фото: в Запорожье объявили о завершении отопительного сезона с 7 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

В Запорожье отопительный сезон завершится 7 апреля. В ночь на 8 апреля начнется отключение теплоносителя.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"С 7 апреля в Запорожье завершается отопительный сезон. Отключение теплоносителя состоится 7 и 8 апреля. Городской голова Владимир Буряк поручил подготовить соответствующее решение исполнительного комитета Запорожского городского совета. Исполнительный комитет поддержал решение, согласно которому отопительный сезон заканчивается с 7 апреля", - говорится в сообщении.

В горсовете пояснили, что завершение отопительного сезона происходит в соответствии с утвержденными государственными нормами после того, как в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха превышает 8°С.

"Именно поэтому, с учетом прогноза погоды, отопительный сезон в нашем городе будет завершаться с 7 апреля. Исполнительный комитет городского совета поддержал это решение", - отметили в мэрии.

С учетом прогноза погоды на ближайшие дни городской голова Владимир Буряк поручил подготовить решение исполнительного комитета Запорожского городского совета.

Концерн "Городские тепловые сети", предприятия и организации Запорожья, осуществляющие теплоснабжение, должны провести отключение потребителей тепловой энергии.

Напомним, 1 апреля Днепр одним из первых завершил отопительный сезон в этом году.

Ранее сообщалось, что в Тернополе будут отключать отопление в заведениях, нарушающих карантин.

Добавим, что ранее в Кабинете министров заявили, что субсидию на оплату услуг ЖКХ можно оформить в любое время, даже во время отопительного сезона.

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