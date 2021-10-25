У понеділок, 25 жовтня, у Запоріжжі розпочався опалювальний сезон. Зокрема, у місті почали подавати тепло до лікарень, дитячих садків та інших бюджетних установ.

На сьогоднішній день вже десять садочків і лікарень в Запоріжжі почали опалюватися, і процес триває. Оскільки школи зараз перебувають на канікулах, запуск опалення був припинений.

При цьому опалення в житлових будинках планують увімкнути з 1 листопада.