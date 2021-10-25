У Запоріжжі розпочався опалювальний сезон
Фото: у Запоріжжі почався опалювальний сезон (Віталій Носач, РБК-Україна)
У понеділок, 25 жовтня, у Запоріжжі розпочався опалювальний сезон. Зокрема, у місті почали подавати тепло до лікарень, дитячих садків та інших бюджетних установ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Запорізької міської ради.
На сьогоднішній день вже десять садочків і лікарень в Запоріжжі почали опалюватися, і процес триває. Оскільки школи зараз перебувають на канікулах, запуск опалення був припинений.
При цьому опалення в житлових будинках планують увімкнути з 1 листопада.