ru ua
Пн, 25 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У Запоріжжі розпочався опалювальний сезон

Новость на русском →
Запоріжжя, Понеділок 25 жовтня 2021 14:49
У Запоріжжі розпочався опалювальний сезон Фото: у Запоріжжі почався опалювальний сезон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 25 жовтня, у Запоріжжі розпочався опалювальний сезон. Зокрема, у місті почали подавати тепло до лікарень, дитячих садків та інших бюджетних установ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Запорізької міської ради.

На сьогоднішній день вже десять садочків і лікарень в Запоріжжі почали опалюватися, і процес триває. Оскільки школи зараз перебувають на канікулах, запуск опалення був припинений.

При цьому опалення в житлових будинках планують увімкнути з 1 листопада.

Читайте РБК-Україна в Google News
Опалювальный сезон Запоріжжя
NEWS
Названо область-лідер за заповненістю COVID-відділень
Названо область-лідер за заповненістю COVID-відділень
DAILY
Секретар РНБО Олексій Данілов: Я за жорстку президентську республіку
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Секретар РНБО Олексій Данілов: Я за жорстку президентську республіку