В Запорожье изъяли около 40 игровых автоматов

Фото: место инцидента (zp.npu.gov.ua)

Правоохранители изъяли 39 игровых автоматов, 11 единиц компьютерной техники, 2 видеорегистратора

В Запорожье правоохранители изъяли 39 игровых автоматов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что правоохранителями было изъято 39 игровых автоматов, 11 единиц компьютерной техники, 2 видеорегистратора и другие вещественные доказательства.

"В результате следственных действий полицейские выявили: 10 помещений с игровыми автоматами и компьютерами с доступами к азартным играм, 3 заведения, которые являются распространителями государственных лотерей и имеют соответствующую лицензию. По приезду по другим адресам, владельцы заведений успели прекратить свою деятельность", - говорится в сообщении.

Продолжается расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.1 ст. 203 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.

На данное время проводятся дальнейшие следственные действия по установлению лиц, причастных к организации деятельности игорных заведений.

Фото: место инцидента (zp.npu.gov.ua)

Напомним, СБУ обнаружили и прекратили деятельность подпольного казино, которое находилось в торговом центре "Олимпийский" в Киеве.

Как сообщало РБК-Украина, правоохранители заблокировали деятельность подпольного казино на одной из центральных улиц Киева. Оперативники Службы безопасности установили, что нелегальное заведение было замаскировано под караоке. В помещении казино правоохранители изъяли наличные, рулетки, столы для игры в карты, фишки, общей стоимостью более 300 тыс. долларов.